Бывший курганский вице-губернатор приговорен к 11 годам колонии за взятки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суд в Кургане признал бывшего вице-губернатора региона Романа Ванюкова виновным в получении взяток и приговорил к 11 годам строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Бывший чиновник также оштрафован на 9 млн рублей.

Следствие и суд установили, что вице-губернатор в 2018 года давал указание подчиненным в первоочередном порядке производить выплаты по исполненным контрактам тем хозяйствующим субъектам, от которых он получил взятки. аким способом бывший чиновник получил от четырех предпринимателей более 5 млн рублей.

Ванюков признан виновным в трех эпизодах по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК и одного преступления по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в крупном и особо крупном размере).

Он был вице-губернатором - директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с марта 2017 года по ноябрь 2018 года. В отставку он ушел по собственному желанию. После этого против него было возбуждено уголовное дело о взятках.