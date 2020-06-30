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Депутат Госдумы попросил военного прокурора разобраться в смерти призывника в Воронеже

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский обратился в Главную военную прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства гибели солдата-срочника в Воронеже и работу следствия.

"Обратился к главному военному прокурору РФ Валерию Петрову с просьбой возобновить расследование уголовного дела по факту смерти военнослужащего Дмитрия Вебера и взять его под контроль Главной военной прокуратуры", - сообщил Якубовский на своей странице в фейсбуке.

Из опубликованного запроса депутата следует, что призывник, уроженец Тайшета (Иркутская область), был отправлен в Воронеж для участия в подготовке к параду Победы в марте 2020 года, а 5 апреля о его самоубийстве сообщили его приемной матери Ирине Самедовой.

Проведенная в Тайшете повторная судмедэкспертиза выявила несоответствия в версии военного следственного управления СК по Воронежскому гарнизону. На теле военнослужащего были многочисленные раны, свидетельствующие о том, что Вебер перед смертью подвергался физическому насилию.

По словам Самедовой, военный следователь в телефонном разговоре рекомендовал ей прекратить настаивать на продолжении расследования обстоятельств смерти военнослужащего, после чего уголовное дело было закрыто, отмечается в обращении.

Как сообщило 26 июня Главное военное Следственное управление, по факту гибели рядового войсковой части Вебера было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Однако оно было прекращено, поскольку факт доведения до убийства не нашел подтверждения.

В ходе следствия было установлено, что в ночь на 31 марта 2020 года рядовой Вебер похитил у сослуживца банковскую карту, снял с нее деньги, рассчитался в продуктовом магазине и незаметно ее вернул. После этого его проверяли, употреблял ли он наркотики. Вечером 2 апреля Вебер самовольно покинул часть, утром 5 апреля его нашли мертвым.

Согласно заключению посмертной комплексной судебной психолого-психиатрической судебной экспертизы, покидая часть, Вебер находился в состоянии острой реакции на стресс, из-за чего и совершил суицид. Факт доведения до самоубийства своего подтверждения не нашел, виновных в его гибели не имеется, добавили в ведомстве.

Между тем о смерти Дмитрия Вебера рассказала в инстаграме сама Самедова. "Тело моего сына была изрезано, на левой и правой руках не хватало частей тела большой площади. Ссадины на задней поверхности левого плеча, ссадины левой ягодичной области, кровоподтеки в области левого коленного сустава, многочисленные травмы головы, отсутствие гортани, поврежден пах. На эти и многочисленные повреждения мне пояснили, что порезы нанесены колючей проволокой", - заявила она. По ее словам, тело нашли на авиазаводе в 8 км от части.

Госдума Александр Якубовский Дмитрий Вебер Воронеж Тайшет

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