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В Ингушетии 4 вынужденных переселенцев из Чечни задержали за несанкционированную акцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников несогласованной акции в ингушском Магасе, пытавшихся записать видеообращение к федеральным властям с просьбой о помощи вынужденным переселенцам из Чечни, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

"В середине дня 30 июня 15 вынужденных переселенцев из Чеченской Республики попытались записать видеообращение. Вместе с тем проведение данной акции, содержащей признаки публичного мероприятия, не было согласовано в порядке, установленном Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - сказал представитель ведомства.

По его словам, акция проводилась в нарушение действующего федерального законодательства. Из-за несоблюдения некоторыми участниками установленных профилактических мер, учитывая сохраняющуюся угрозу распространения коронавируса, мероприятие представляло угрозу жизни и здоровью граждан, отметил собеседник агентства.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов предложили участникам акции пройти в отделение полиции и представить соответствующие объяснения. "После отказа четырех граждан подчиниться, стражи правопорядка были вынуждены доставить их в полицию", - добавил сотрудник пресс-службы.

По его данным, в отделении в отношении трех граждан были составлены материалы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), а против четвертого - по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. После завершения необходимых процессуальных действий все задержанные были отпущены.

Ингушетия Чечня МВД

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