Кровля дома культуры в Гусь-Хрустальном обрушилась из-за сильного пожара

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пожар площадью 2,4 тысячи квадратных метров охватил дом культуры в городе Гусь-Хрустальном, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Владимирской области.

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 21:16, тогда огнем было охвачено 800 кв. метров. Вскоре площадь пожара увеличилась до 2,4 тыс. кв. метров, обрушилась кровля здания.

"Идет тушение, два ствола поданы на защиту рядом стоящих зданий. Перехода огня нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают 14 единиц техники и 36 человек личного состава. Группировка постоянно наращивается. Погибших и пострадавших нет.

Накануне во Владимире произошел пожар в здании областного драмтеатра на площади 500 кв. метров. Предварительная причина пожара - возгорание, возникшее при проведении электротехнических работ. Также имело место позднее сообщение в пожарную охрану. В результате пожара с ожогами был госпитализирован один из рабочих, который пытался самостоятельно потушить возгорание. Огнем также были повреждены сцена драмтеатра, частично - зал и фойе.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал пожар в драмтеатре "трагедией для всех жителей Владимирской области".