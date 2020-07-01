Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

После обработки 5,39% бюллетеней процент поддержавших поправки составил 69,76

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По итогам обработки 5,39% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в поддержку изменений проголосовали 69,76%, против - 29,23.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, общероссийская явка на голосовании, по последним данным, превысила 63%.

В Алтайском крае при обработанных 8,38% бюллетеней "за" проголосовали 73,22% избирателей.

В Красноярском крае обработаны 13,89% бюллетеней, "за" - 70,67%.

В Томской области при обработанных 10,09% бюллетеней поправки поддержали 68,05% граждан.

В Тыве - при 9,84% обработки "за" 97,94%.

В Кемеровской области по данным обработки 3,18% бюллетеней 90,97% проголосовавших поддержали поправки.

В республике Алтай обработали 8,05% бюллетеней, "за" - 64,56%.

В Новосибирской области обработали 4,02% "за" - 71,49%.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
ЦИК Центризбирком Конституция

Новости
Изменение Конституции

Чукотка первой из российских регионов завершила подсчет голосов по поправкам

Чукотка первой из российских регионов завершила подсчет голосов по поправкам

СКР заинтересовался делом о нападении сотрудника генпрокуратуры на полицейского

Изменение Конституции

По первым данным, 72,92% проголосовавших поддержали изменения в Конституцию

Изменение Конституции

Памфилова пообещала после голосования по Конституции составить "черный файл" провокаторов

На сайт ЦИК РФ были совершены две хакерские атаки

Изменение Конституции

В Минкомсвязи объяснили человеческим фактором инциденты с повторным голосованием

Изменение Конституции

На Камчатке, Чукотке, Сахалине и Магадане завершилось голосование по Конституции

Изменение Конституции

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Сотрудники ГАИ выписали с начала года почти 40 млн штрафов за превышение скорости

Пандемия коронавируса

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');