После обработки 5,39% бюллетеней процент поддержавших поправки составил 69,76

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По итогам обработки 5,39% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в поддержку изменений проголосовали 69,76%, против - 29,23.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, общероссийская явка на голосовании, по последним данным, превысила 63%.

В Алтайском крае при обработанных 8,38% бюллетеней "за" проголосовали 73,22% избирателей.

В Красноярском крае обработаны 13,89% бюллетеней, "за" - 70,67%.

В Томской области при обработанных 10,09% бюллетеней поправки поддержали 68,05% граждан.

В Тыве - при 9,84% обработки "за" 97,94%.

В Кемеровской области по данным обработки 3,18% бюллетеней 90,97% проголосовавших поддержали поправки.

В республике Алтай обработали 8,05% бюллетеней, "за" - 64,56%.

В Новосибирской области обработали 4,02% "за" - 71,49%.