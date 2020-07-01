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В МВД РФ поступило всего 839 сообщений о происшествиях на голосовании по Конституции

В МВД РФ поступило всего 839 сообщений о происшествиях на голосовании по Конституции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщил о более ста двадцати происшествиях на избирательных участках в среду во время голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"По состоянию на 16 часов в территориальные органы поступило 126 сообщений о происшествиях. Всего с начала Всероссийского голосования зафиксировали 839 сообщений", - сказал он на заседании ЦИК.

Горовой подчеркнул, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на конкретных избирательных комиссиях, на сегодняшний час не зарегистрировано.

Изменение Конституции

При этом, как он отметил, озвученные цифры пока носят предварительный характер.

"Обозначу кратность снижения этих цифр по сравнению с другими подобными избирательными кампаниями федерального уровня", - заявил первый замглавы МВД РФ.

Горовой также сообщил, что общественная охрана 1 июля обеспечена на 96 тыс. избирательных участках. Для этого были привлечены 185 тыс. сотрудников органов внутренних дел и 14 тыс. сотрудников Росгвардии, а также дружинники.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 5,39% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в поддержку изменений проголосовали 69,76%, против - 29,23.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, общероссийская явка на голосовании, по последним данным, превысила 63%.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
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МВД Конституция

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