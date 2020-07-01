В МВД РФ поступило всего 839 сообщений о происшествиях на голосовании по Конституции

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщил о более ста двадцати происшествиях на избирательных участках в среду во время голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"По состоянию на 16 часов в территориальные органы поступило 126 сообщений о происшествиях. Всего с начала Всероссийского голосования зафиксировали 839 сообщений", - сказал он на заседании ЦИК.

Горовой подчеркнул, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на конкретных избирательных комиссиях, на сегодняшний час не зарегистрировано.

При этом, как он отметил, озвученные цифры пока носят предварительный характер.

"Обозначу кратность снижения этих цифр по сравнению с другими подобными избирательными кампаниями федерального уровня", - заявил первый замглавы МВД РФ.

Горовой также сообщил, что общественная охрана 1 июля обеспечена на 96 тыс. избирательных участках. Для этого были привлечены 185 тыс. сотрудников органов внутренних дел и 14 тыс. сотрудников Росгвардии, а также дружинники.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 5,39% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в поддержку изменений проголосовали 69,76%, против - 29,23.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, общероссийская явка на голосовании, по последним данным, превысила 63%.