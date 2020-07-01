Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

ЦИК объяснил решение озвучить первые данные голосования по поправкам до закрытия участков

ЦИК объяснил решение озвучить первые данные голосования по поправкам до закрытия участков
В информационном центре ЦИК России в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова объяснила решение комиссии публиковать результаты общероссийского голосования по мере поступления данных в систему ГАС "Выборы" желанием дать журналистам официальные данные, а не "информацию разной степени точности".

Выступая в информационном центре ЦИК, она пояснила, что сначала в избиркоме не хотели этого делать.

"Но поскольку агитация не регулируется, экзитполы не регулируются - а мы рекомендовали не публиковать экзитполы до того, как мы начнем подсчитывать голоса - поскольку ничего не запрещено, как только на Камчатке и Чукотке подсчитали голоса, вся эта информация есть у местных комиссий, у наблюдателей и каждый ее будет выдавать и интерпретировать, как только он это понимает", - заявила Памфилова.

В РоссииПодсчет голосов на общероссийском голосовании завершен в четырех регионахЧитать подробнее

Она пояснила, что публиковать поступающую информацию разной степени точности может каждый, а это привело бы к путанице. Чтобы журналисты могли видеть информацию из первых рук, процесс решено было упросить.

Она отметила, что ЦИК не будет комментировать данные до закрытия участков, просто откроет данные.

Памфилова добавила, что это еще и дополнительный канал контроля и со стороны наблюдателей. "Это данность, никакой возможности повлиять на те же комиссии со стороны кого бы то ни было нет просто", - подчеркнула глава ЦИК.

Во время федеральных выборов УИКи вводят данные в систему ГАС "Выборы" сразу после закрытия участков, однако публикуются данные только после закрытия участков по всей стране.

По данным обработки 10,4% бюллетеней, "за" поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,87% избирателей, "против" - 28,10%.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
ЦИК Центризбирком Элла Памфилова Конституция

Новости
Изменение Конституции

Подсчет голосов на общероссийском голосовании завершен в четырех регионах

Изменение Конституции

Обработка 10,4% бюллетеней показала, что 70,87% россиян поддержали поправки в Конституцию

Изменение Конституции

В МВД РФ поступило всего 839 сообщений о происшествиях на голосовании по Конституции

В МВД РФ поступило всего 839 сообщений о происшествиях на голосовании по Конституции
Изменение Конституции

После обработки 5,39% бюллетеней процент поддержавших поправки составил 69,76

Изменение Конституции

Чукотка первой из российских регионов завершила подсчет голосов по поправкам

Чукотка первой из российских регионов завершила подсчет голосов по поправкам

СКР заинтересовался делом о нападении сотрудника генпрокуратуры на полицейского

Изменение Конституции

По первым данным, 72,92% проголосовавших поддержали изменения в Конституцию

Изменение Конституции

Памфилова пообещала после голосования по Конституции составить "черный файл" провокаторов

На сайт ЦИК РФ были совершены две хакерские атаки

Изменение Конституции

В Минкомсвязи объяснили человеческим фактором инциденты с повторным голосованием

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');