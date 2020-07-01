ЦИК объяснил решение озвучить первые данные голосования по поправкам до закрытия участков

В информационном центре ЦИК России в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова объяснила решение комиссии публиковать результаты общероссийского голосования по мере поступления данных в систему ГАС "Выборы" желанием дать журналистам официальные данные, а не "информацию разной степени точности".

Выступая в информационном центре ЦИК, она пояснила, что сначала в избиркоме не хотели этого делать.

"Но поскольку агитация не регулируется, экзитполы не регулируются - а мы рекомендовали не публиковать экзитполы до того, как мы начнем подсчитывать голоса - поскольку ничего не запрещено, как только на Камчатке и Чукотке подсчитали голоса, вся эта информация есть у местных комиссий, у наблюдателей и каждый ее будет выдавать и интерпретировать, как только он это понимает", - заявила Памфилова.

Она пояснила, что публиковать поступающую информацию разной степени точности может каждый, а это привело бы к путанице. Чтобы журналисты могли видеть информацию из первых рук, процесс решено было упросить.

Она отметила, что ЦИК не будет комментировать данные до закрытия участков, просто откроет данные.

Памфилова добавила, что это еще и дополнительный канал контроля и со стороны наблюдателей. "Это данность, никакой возможности повлиять на те же комиссии со стороны кого бы то ни было нет просто", - подчеркнула глава ЦИК.

Во время федеральных выборов УИКи вводят данные в систему ГАС "Выборы" сразу после закрытия участков, однако публикуются данные только после закрытия участков по всей стране.

По данным обработки 10,4% бюллетеней, "за" поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,87% избирателей, "против" - 28,10%.