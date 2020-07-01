Подсчет голосов на общероссийском голосовании завершен в четырех регионах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Подсчет голосов на плебисците по поправкам в Конституцию России завершен в Еврейской автономной области, Сахалинской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

В Еврейской автономной области "за" 77,3%, "против" - 21,39%.

В Сахалинской области "за" 74,88%, "против" - 24,04%.

В Камчатком крае "за" 61,75%, "против" - 37,16%.

В Чукотском автономном округе "за" 80,3%, "против" - 18,6%.

Голосование по Конституции

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля.

Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, завершилось накануне. Как сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, его результаты будут известны в 21:30.