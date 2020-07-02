Гендиректором "ВСМПО-Ависма" стал руководитель угольного дивизиона Evraz

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Гендиректором крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма" назначен Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz. Как сообщила компания, он вступит в должность 2 июля, контракт с ним заключен до июля 2023 года.

Гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, возглавлявший компанию с 2009 года, в начале мая покинул этот пост досрочно. За месяц до его отставки совет директоров продлил срок его полномочий до апреля 2023 года. Врио гендиректора был назначен заместитель руководителя компании по развитию бизнеса Максим Кузюк.

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