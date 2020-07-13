СКР назначил медосмотр журналисту "Медиазоны", которому сломали руку на избирательном участке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следователи опросили корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, которому сломали руку на участке для голосования по Конституции, и назначили ему экспертизу - медицинский осмотр. Об этом Френкель рассказал "Интерфаксу".

"Нас не уведомляли о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Согласно УПК РФ, доследственную проверку можно продлить на срок до 10 суток или до 30 суток. Полагаем, что проверка продолжается", - сообщила его адвокат Ольга Карачева.

Френкель и Карачева говорили, что будут добиваться, чтобы в связи с нападением возбудили уголовное дело по статьям 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и 286 УК (превышение полномочий). В случае отказа они планировали обжаловать процессуальное решение.

"Медиазона" сообщила, что 30 июня на избирательном участке на набережной Фонтанки в Петербурге полицейский сломал Френкелю руку. Видеозапись случившегося появилась в соцсетях. Френкель рассказывал, что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показывал аккредитацию председателю комиссии.

В ГУ МВД Петербурга и Ленобласти заявили, что нападения не было, а журналиста вывели с участка в установленном законом порядке, так как "он препятствовал работе комиссии", а упал он сам.

У корреспондента оказался перелом плечевой кости, ему потребовалась операция.

По его жалобе в СК начали доследственную проверку, свои проверки проводят полиция, прокуратура и городской избирком Петербурга.