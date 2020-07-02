Поправки в Конституцию потребуют изменения около 90 законов и нормативных актов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Внесение поправок в Конституцию потребует изменения порядка 90 законов и нормативных актов, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Есть нормы прямого действия, которые вступят в силу сразу после подписания президентом указа. Остальные поправки, безусловно, потребуют серьезного пересмотра действующего законодательства, внесения в него изменений, внесения изменений в нормативные акты. Предварительно это будет порядка 90 законов", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

Над этими изменениями Госдума и Совет Федерации будут работать, не откладывая, отметила она. "Важно, чтобы как можно быстрее все поправки, внесенные в Конституцию, вступили в действие", - отметила спикер Совфеда.

Ранее в четверг "Интерфаксу" в Центризбиркоме сообщили, что за поправки в Конституцию проголосовали 57,7 млн человек. Это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян. "То есть, более половины всех имеющих право голоса", - сказал собеседник агентства.

ЦИК к настоящему времени обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по Конституции.