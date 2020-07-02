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Участники "Примаковских чтений" не увидели ни экономических, ни политических оснований проекта газопровода EastMed

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Проект строительства Восточно-Средиземноморского трубопровода EastMed для поставки газа с морских месторождений между Израилем и Кипром, в Грецию и далее в другие государства юго-восточной Европы не имеет ни стабильной политической, ни экономической базы, полагают участники "Примаковских чтений", организованных "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.

Соглашение о строительстве магистрали было подписано в январе Грецией, Израилем и Кипром. Однако, как заметил в своем вопросе вице-президент ассоциации "Глобальная энергия" Павел Королев, "с другой стороны Турция и правительство Национального согласия Ливии подписали в ноябре прошлого года меморандум о военном сотрудничестве и о взаимопонимании по морским зонам, который фактически проводит вертикальную линию через Средиземное море, нарушая планы Греции, Кипра и Израиля на разведку нефти и газа в этой зоне". Газопровод может пройти между Кипром и Грецией - в меморандуме Турция объявила эту территорию своей морской зоной.

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Николай Сурков заявил, что "и политически, и особенно экономически этот газопровод маловероятен".

Он обратил внимание на нынешнее сильное снижение цен на газ. "И с учетом стоимости добычи в этом регионе, экспортировать газ в Европу, им придется себе в убыток. Экономисты сходятся во мнении, что вести экспорт газа из Восточного Средиземноморья в Европу при нынешней себестоимости добычи будет просто невыгодно", - заметил Сурков.

"С политической точки зрения, на Кипре есть одержимость этим проектом. Они бы очень хотели как-то связать себя с Грецией, чтобы лишний раз показать свою значимость, чтобы заставить другие страны включиться в решение проблемы Северного Кипра. Но кто даст на это денег - совершенно непонятно. Другой аспект - договоренность между Ливией и Турцией фактически блокирует прокладку трубопровода. Но если будет политическая воля, можно всегда договориться. У меня ощущение, что турки рассматривают это как повод для торга: они могут договориться с Кипром о прокладке газопровода, в обмен на какие-то уступки, например, по Северному Кипру, потому что Эрдогану очень важно гарантировать право Турции на бурение в шельфовой зоне Северного Кипра. Либо это может быть потенциально очень серьезный конфликт", - предупреждает эксперт.

Вице-президент Российского Совета по международным делам (РСМД), Чрезвычайный и Полномочный посол Александр Аксенёнок отметил, что пока инициатива находится на самом раннем этапе: "Пока рано еще оценивать перспективы. Это соглашение между Грецией, Израилем и Кипром - пока рамочное соглашение, скорее, меморандум о взаимопонимании, под который уже подбирается Евросоюз, как потенциальный источник финансирования".

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Василий Кузнецов поставил под сомнение силу подписанного Анкарой соглашения.

"Соглашение Турции и правительством Национального согласия Ливии значимо, но переоценивать его не стоит, потому что международно-признанный орган законодательной власти Ливии - Палата представителей - его не ратифицировала. Более того, временное правительство Востока Ливии, ведет переговоры по заключению подобного соглашения с Грецией. Поэтому здесь правовой аспект ливийско-турецких соглашений может быть легко пересмотрен при изменении внутриполитической ситуации в Ливии", - предупредил ученый.

Европейский союз в конце 2015 года присвоил EastMed статус "Проекта общего интереса" (PCI) и уже заплатил 2 млн евро за технико-экономическое обоснование. Ожидается, что не позднее 2022 года Брюссель примет решение о том, возьмет ли ЕС на себя половину общей стоимости проекта, который сейчас оценивается примерно в 7 млрд евро. Другую половину расходов по строительству газопровода возьмут на себя греческая DEPA и итальянская Edison через совместное предприятие IGI Poseidon. Протяженность EastMed составит около 2 тыс. километров, мощность - 12 млрд кубометров в год. запуск намечен на 2025-2026 годы.

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