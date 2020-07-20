Израиль начал одобрение документов для проекта поставок газа в Европу EastMed

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство Израиля в воскресенье одобрило рамочное соглашение с европейскими странами о строительстве морского газопровода для снабжения Европы природным газом из региона Восточного Средиземноморья, сообщает издающаяся в Лондоне влиятельная общеарабская газета "аш-Шарк аль-Аусат".

"Утверждение правительством рамочного соглашения о прокладке газопровода между Израилем и Европой является новым историческим шагом на пути к тому, чтобы Израиль стал источником энергии (для европейских стран - ИФ)", - заявил министр энергетики страны Юваль Штайниц.

Документ также должен получить одобрение других регулирующих органов Израиля.

Как сообщалось, общее соглашение о строительстве магистрали EastMed было подписано в январе 2020 года Грецией, Израилем и Кипром на министерском уровне. Проект предполагает строительство газопровода стоимостью 6 млрд евро, протяженностью 1900 км и мощностью не менее 10 млрд куб. м газа в год, которая может быть увеличена в случае необходимости. Он свяжет шельфовые месторождения Кипра и Израиля с Грецией и далее с Италией.

Европейский Союз и владелец газопровода, компания IGI Poseidon, совместное предприятие греческой газовой компании DEPA и итальянской энергетической группы Edison, уже инвестировали 35 млн евро в работы по планированию проекта.

Инвестиционное решение участники проекта должны принять к 2022 году, его завершение намечено на 2025 год.