Избирком аннулировал 35 бюллетеней на участке, где сломал руку журналист "Медиазоны"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бюллетени из переносного ящика на участке, где сломал руку журналист "Медиазоны" Давид Френкель, признаны недействительными, сообщил руководитель юридического управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

"Что касается именно этого инцидента, в нем предстоит разбираться полиции и Следственному комитету. Но если говорить о том, что изначально послужило причиной интереса к данному участку... Камнем преткновения была процедура голосования с использованием одного переносного ящика, в этом ящике было 35 бюллетеней. Действительность всех остальных бюллетеней, поданных в участковую избирательную комиссию, сомнений не вызывала", - сказал Зацепа журналистам в четверг.

"Поскольку были допущены некоторые недостатки в оформлении результатов голосования с использованием переносного ящика, комиссия сочла возможным и необходимым признать недействительными бюллетени, которые содержались в переносном ящике. Недействительными были признаны 35 бюллетеней", - добавил он.

Говоря о числе обращений и жалоб в Горизбирком, Зацепа назвал прошедшее голосование "легкой прогулкой". "По числу обращений эту кампанию можно назвать легкой прогулкой по сравнению, к примеру, с прошлогодними выборами. Всего за период подготовки и проведения общероссийского голосования в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 453 обращения. Эта величина на порядок меньше, чем в период совмещенных выборов 2019 года. В день голосования и за отрезок сегодняшнего дня - то это всего 102 обращения", - сказал он.

По словам Зацепы, из 453 обращений 193 не содержали информации о предполагаемых нарушениях. В оставшихся в 78 случаях предполагаемые нарушения не подтвердились, в 31 случае носили незначительный характер и были устранены.

"Всего 15 обращений остаются в стадии рассмотрения, однако они не относятся к тем, которые нужно рассмотреть до установления итогов общероссийского голосования", - уточнил Зацепа.