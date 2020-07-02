В РФ предложили запретить публикацию материалов об органах ФСБ без разрешения

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства. Этот законопроект размещен в четверг в базе данных нижней палаты парламента РФ.

Его авторами выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и замглавы комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Законопроектом (982396-7) предлагается дополнить закон "О Федеральной службе безопасности" положением, согласно которому сотрудники органов ФСБ, а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о работе органов безопасности, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации.

Это касается и информации, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну.

При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, говорится в пояснительной записке. Такие материалы должны быть изучены на наличие или отсутствие указанной информации, после чего органы представят автору соответствующее заключение.

Перечень информации, а также порядок проведения экспертизы материалов на наличие или отсутствие в них соответствующей информации определит руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, указывает проект закона.

В целях недопущения угроз безопасности опубликование (размещение, распространение) информационных материалов, касающихся деятельности органов безопасности, без соответствующего заключения не допускается, отмечается в законопроекте.