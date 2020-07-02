Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

В РФ предложили запретить публикацию материалов об органах ФСБ без разрешения

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства. Этот законопроект размещен в четверг в базе данных нижней палаты парламента РФ.

Его авторами выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и замглавы комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Законопроектом (982396-7) предлагается дополнить закон "О Федеральной службе безопасности" положением, согласно которому сотрудники органов ФСБ, а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о работе органов безопасности, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации.

Это касается и информации, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну.

При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, говорится в пояснительной записке. Такие материалы должны быть изучены на наличие или отсутствие указанной информации, после чего органы представят автору соответствующее заключение.

Перечень информации, а также порядок проведения экспертизы материалов на наличие или отсутствие в них соответствующей информации определит руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, указывает проект закона.

В целях недопущения угроз безопасности опубликование (размещение, распространение) информационных материалов, касающихся деятельности органов безопасности, без соответствующего заключения не допускается, отмечается в законопроекте.

Госдума

Новости

Следователи заинтересовались опасным сближением самолетов в небе над Ростовской областью

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Росавиация продлила запрет рейсов за рубеж до августа

Изменение Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона
Изменение Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Глава Татарстана в 2019 году заработал в 54 раза меньше жены

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');