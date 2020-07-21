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Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства

Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства
Антитеррористические учения ФСБ РФ в Екатеринбурге
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во вторник в третьем и окончательном чтении закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.

Предмет регулирования связан с соблюдением профессиональной тайны.

В принятом документе предлагается дополнить закон "О федеральной службе безопасности" положением, согласно которому сотрудники органов ФСБ, а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе, составляющей профессиональную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации.

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Это касается и информации, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну.

При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке, чтобы "установить в данных материалах наличие (отсутствие) информации о деятельности органов федеральной службы безопасности, составляющей профессиональную тайну".

Перечень информации, а также порядок проведения экспертизы материалов будет определять руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

В принятом законе отмечается, что "в целях недопущения угроз безопасности опубликование (размещение, распространение) информационных материалов, касающихся деятельности органов безопасности, без соответствующего заключения не допускается".

Законодательная инициатива (№982396-7) была подготовлена председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым и замглавы комитета по развитию гражданского общества Дмитрием Вяткиным.

Госдума ФСБ

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