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Участок дороги перекрыли под Самарой из-за аварии на газоперерабатывающем заводе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Из-за отказа агрегата на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Самарской области пришлось перекрыть участок дороги, сообщили на предприятии.

Перекрыта автомобильная дорога "Обход Самары" с четвертого по десятый километр. По предварительной информации, движение по ней не откроют до утра 3 июля.

На заводе отказал продуктопровод низкого давления для транспортировки сырья. Газоснабжение людей не пострадает, потому что продуктопровод нужен только для технологических нужд.

Сотрудники завода начали ремонт и планируют закончить его в кратчайшие сроки. На месте ремонта дежурят пожарные.

Самарская область Нефтегорск

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