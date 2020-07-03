Самарская прокуратура начала проверку из-за повреждения газопровода низкого давления

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Самарской области выясняет обстоятельства повреждения газопровода низкого давления вблизи села Верхняя Подстепновка, сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС по Самарской области, полный выход продукта из газопровода ожидается в 14:00 (13:00 по московскому времени), после чего предприятие готово приступить к ликвидации аварии. На момент происшествия в отсеченном участке находилось 550 тонн газа, в 6 часов утра в поврежденном участке боставалось 90 тонн газа.

Из села Верхняя Подстепновка были эвакуированы 1485 человек.

Как сообщалось, 2 июля в ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что во время земляных работ аварийная бригада предприятия повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления в муниципальном районе Волжский.

В свою очередь, Нефтегорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) сообщил об отказе продуктопровода низкого давления для транспортировки сырья. Участок автодороги "Обход Самары" с 4 по 10 км был перекрыт.