Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:13Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 869 739+175 679

Самарская прокуратура начала проверку из-за повреждения газопровода низкого давления

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Самарской области выясняет обстоятельства повреждения газопровода низкого давления вблизи села Верхняя Подстепновка, сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.

В РоссииУчасток дороги перекрыли под Самарой из-за аварии на газоперерабатывающем заводеЧитать подробнее

По данным ГУМЧС по Самарской области, полный выход продукта из газопровода ожидается в 14:00 (13:00 по московскому времени), после чего предприятие готово приступить к ликвидации аварии. На момент происшествия в отсеченном участке находилось 550 тонн газа, в 6 часов утра в поврежденном участке боставалось 90 тонн газа.

Из села Верхняя Подстепновка были эвакуированы 1485 человек.

Как сообщалось, 2 июля в ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что во время земляных работ аварийная бригада предприятия повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления в муниципальном районе Волжский.

В свою очередь, Нефтегорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) сообщил об отказе продуктопровода низкого давления для транспортировки сырья. Участок автодороги "Обход Самары" с 4 по 10 км был перекрыт.

Самарская область

Новости по теме

Новости

Мурашко заявил, что РФ вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля

Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком

Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком

Что случилось этой ночью: пятница, 3 июля

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Что произошло за день: четверг, 2 июля

Следователи заинтересовались опасным сближением самолетов в небе над Ростовской областью

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Росавиация продлила запрет рейсов за рубеж до августа

Изменение Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');