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Киностудия Горького попросила правительство о выделении финансирования

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность предоставить финансирование на первоначальном этапе развития студии, сообщили в ее пресс-службе.

"Киностудия обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о выделении финансирования. Также в обращении в качестве необходимой меры было предложено освободить киностудию им. М. Горького от уплаты дивидендов в части доходов от продажи непрофильных активов, носящих целевой характер, так как реализация долгосрочной стратегии развития основана на финансировании за счет продажи непрофильных активов", - сообщили в пресс-службе киностудии.

В сообщении уточнили, что в настоящее время киностудии необходимы средства для реконструкции исторического комплекса зданий. При этом часть средств планируется получить за счет реализации непрофильных активов, однако, в настоящее время, в том числе из-за пандемии коронавируса этот процесс затормозился.

В пресс-службе напомнили, что киностудия приняла стратегическое решение не приостанавливать деятельность по разработкам и производству кинопроектов как художественного, документального, так и научно-популярного направления, для того, чтобы сформировать портфель проектов к 2022 году. В плановом режиме проходят ремонтные работы аварийного исторического здания на улице Эйзенштейна, продолжается подготовка к модернизации комплекса и привлечению государственного финансирования на эти цели.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Совета директоров киностудии было принято решение предложить Росимуществу (представителю акционера) обратиться в правительство РФ с просьбой освободить киностудию им. Горького от уплаты дивидендов в части доходов от продажи непрофильных активов.

В начале октября генеральным директором киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького на пять лет была назначена Юлиана Слащева. Ее предшественник Сергей Зернов в середине сентября 2019 года подал заявление об отставке.

Бывший глава Минкультуры РФ Владимир Мединский тогда уточнил, что совет директоров киностудии признал работу Зернова неудовлетворительной. В ноябре 2019 года руководство киностудии сообщило, что на капитальный ремонт киностудии Горького понадобится более 4 млрд рублей. Часть средств на ремонт планировалось получить от продажи непрофильного актива.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького - одна из крупнейших и старейших в России. На ней выпущены десятки фильмов, составивших классику советского кино: "Тихий дон", "А зори здесь тихие", "Три тополя на Плющихе", "Мне двадцать лет", "Когда деревья были большими", "Живет такой парень", "Офицеры", "Комиссар", "Вам и не снилось", "Маленькая Вера".

Студии принадлежит 3,4 га земли на севере Москвы и в других частях города, съемочные павильоны и телестудия. Она сама выпускает художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также помогает другим создателям кино и сериалов.

Киностудия имени Горького

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