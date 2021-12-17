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Минкультуры анонсировало перезапуск государственных киностудий

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова поставила перед новыми руководителями государственных киностудий задачу провести их финансовое оздоровление и комплексный перезапуск. Она заявила об этом на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

В частности, министерство ждет разработки долгосрочных стратегий развития киностудий "с приоритетом на возрождение и развитие кинопроизводства", сказала министр и добавила, что для каждой студии утвердят свою стратегию.

"Киностудии должны стать многофункциональными кинематографическими центрами", - считает глава Минкультуры.

По ее словам, планируется сделать акценты на развитии кинопроизводственной базы, просветительской и образовательной базы фондохранилищ музейно-выставочных центров, кинотеатров, реставрационной, научно-исследовательской базы, а также арендных площадей для организации кинопроизводства.

Глава Минкультуры напомнила, что права на "золотые коллекции" киностудий сохранены в собственности государства, кроме "Мосфильма", где права сохранены за киностудией. Исключительные лицензии на пользование своими коллекциями предоставлены киностудиям "Союзмультфильм" и "Ленфильм".

Любимова также считает важным развивать кинематограф в регионах.

"В связи с увеличением объемов кинопроизводства на Урале и в смежных регионах предлагается сохранить Свердловскую киностудию в Екатеринбурге", - добавила она.

В начале 2022 года Минкультуры внесет в правительство Концепцию развития кинематографии до 2030 года, сообщила также глава ведомства.

"Совместно с профессиональными ассоциациями, представителями индустрии в этом стратегическом документе мы определили основные вызовы и задачи, которые стоят перед нами", - сказала она.

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии - постоянно действующий совещательный орган, созданный ради разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии. В прошлый раз он собирался 15 марта 2019 года на "Мосфильме".

Минкультуры Мосфильм Свердловская киностудия Ленфильм Союзмультфильм правительство Ольга Любимова

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