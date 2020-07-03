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Первые ЕГЭ в России прошли без сбоев

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор сообщает, что первые экзамены основной волны ЕГЭ завершились в России штатно и без существенных сбоев.

"По данным на момент окончания экзаменов, серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

При этом в двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ задержалось из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения. Однако сбои были устранены, и участники смогли написать ЕГЭ.

В пятницу в России началась основная кампания ЕГЭ-2020, абитуриенты написали испытания по литературе, информатике и географии. В общей сложности, в экзаменах приняли участие порядка 170 тыс. выпускников.

Как сообщалось, из-за пандемии COVID-19 основная волна ЕГЭ была перенесена с июня на июль. В пунктах приема экзаменов будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора: в частности, организаторы должны носить маски и перчатки. Особенность ЕГЭ этого года также в том, что экзамены будут проводиться только для абитуриентов - все ученики уже получили свои школьные аттестаты, которые выдавались по текущим годовым оценкам.

ЕГЭ Рособрнадзор

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