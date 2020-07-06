Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50Заразились
на 05.07В России 681 251+13 368В мире 11 267 309+192 431

В понедельник в России напишут самый массовый ЕГЭ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В России начинается Единый государственный экзамен по русскому языку, его напишут 671 тысяча человек, в том числе почти 618 тысяч выпускников текущего года, сообщил Рособрнадзор.

В этом году ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля, чтобы избежать большого скопления участников экзамена. В первый день на ЕГЭ придут более 428 тысяч человек, для проведения будет организовано 5,6 тысячи экзаменационных пунктов. Остальные абитуриенты будут сдавать экзамен во вторник.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любую специальность. Минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Участники экзамена получат результаты не позднее 20 и 23 июля в зависимости от даты сдачи.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тысяч человек. Сроки сдачи перенесены из-за коронавируса. В пятницу, 3 июля, абитуриенты уже написали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, по сообщению Рособрнадзора, испытания прошли штатно.

В этом году ЕГЭ сдают только те, кто поступает в вузы. Школьные аттестаты выпускникам 11-х классов были выданы по итогам годовых оценок.

образование ЕГЭ русский язык

Новости по теме

Новости

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Одного человека достали живым из-под завалов на стройке ТЦ в Кировской области

Одного человека достали живым из-под завалов на стройке ТЦ в Кировской области

Путин назвал поправки к Конституции избавлением от "мины замедленного действия"

Путин назвал поправки к Конституции избавлением от "мины замедленного действия"
Пандемия коронавируса

В России коронавирусом заразились еще 6 736 человек

В России коронавирусом заразились еще 6 736 человек

Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июля

Один человек погиб от падения деревьев на палаточный лагерь в Красноярском крае

Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

Что произошло за день: суббота, 4 июля

Российского военного нашли мертвым в одной из квартир в Гюмри

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');