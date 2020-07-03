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В Вологде члена ТИК оштрафовали за двойное голосование по Конституции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Вологде члена ТИК Ирину Соколову, дважды проголосовавшую по вопросу одобрения поправок в Конституцию, оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Как установил суд, 26 июня 2020 года Соколова на избирательном участке №324 в д. 11б на ул. Архангельской в Вологде получила бюллетень для общероссийского голосования и проголосовала. Затем, в этот же день, на выездном избирательном участке №324 на придомовой территории у д. 18 г на ул. Конева в Вологде Соколова получила еще один бюллетень для общероссийского голосования и вновь проголосовала", - говорится в сообщении.

Факт двойного голосования членом территориальной избирательной комиссии Вологодского района от партии КПРФ в облизбиркоме назвали "явно спланированной провокацией". Информация о произошедшем была передана председателем избирательной комиссии Вологодской области Денисом Зайцевым в полицию.

"В судебном заседании факт получения бюллетеня для голосования дважды Соколова признала. Пояснила, что после получения второго бюллетеня сразу позвонила в Избирательную комиссию Вологодской области и сообщила об этом. Надеялась, что звонок поможет наладить четкую работу участковых избирательных комиссий на местах и предотвратить подобные нарушения в дальнейшем", - говорится в релизе.

Мировой судья, исследовав материалы дела, вынес постановление о привлечении женщины к административной ответственности по части 2 статьи 5.22 КоАП РФ (получение в избирательной комиссии бюллетеня для общероссийского голосования для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что проверку по факту произошедшего также начало следственное управление СК РФ по Вологодской области. Выяснялось, нет ли признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 142.2 УК РФ (незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования). Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, проверка пока не завершена.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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Омск
Вологда Конституция

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