О доверии Путину заявили почти 70% россиян
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием 69,4% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Деятельность главы государства, согласно исследованию, одобряют 64,9% респондентов.
По данным ВЦИОМ, главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 50,9% граждан РФ. Работу премьер-министра одобряют 39,4% россиян, правительства в целом - 38,4%.
Всероссийский инициативный опрос был проведен 22-28 июня, ежедневно опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.