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О доверии Путину заявили почти 70% россиян

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием 69,4% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

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Деятельность главы государства, согласно исследованию, одобряют 64,9% респондентов.

По данным ВЦИОМ, главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 50,9% граждан РФ. Работу премьер-министра одобряют 39,4% россиян, правительства в целом - 38,4%.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 22-28 июня, ежедневно опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ Владимир Путин Михаил Мишустин

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