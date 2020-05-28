Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Поликарпова, обвиняемого в надругательстве над захоронениями.

Как сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города, в аресте фигуранта было отказано.

По данным следствия, ночью 24 мая 36-летний Поликарпов и его знакомые Кухарева и Дремина жарили на шампурах колбасы и кондитерские изделия на Вечном огне Братской могилы рабочих и матросов в Кронштадте. Подкрепившись, они оставили на памятнике мусор и удалились. Следствие считает, что участники пикника осквернили память погибших, а также объект культурного наследия.

Поликарпов, Кухарева и Дремина были задержаны в минувший вторник, накануне им предъявлено обвинение.

СКР переквалифицировал действия фигурантов на более тяжкую статью. Изначально задержанным инкриминировали вандализм (часть 2 статьи 214 УК РФ), позже вменили надругательство над могилами (пункт "а" части 2 статьи 244 УК РФ).