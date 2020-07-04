Минтранс задумался о привлечении средств "массового пользователя" в транспортные проекты

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ рассматривает различные механизмы финансирования транспортных проектов, в том числе привлечение средств "массового пользователя", заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Он отметил, что министерство хотело бы опробовать инструмент, который сейчас применяет Минстрой в жилищном строительстве. "Это привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов. Разные механизмы мы прорабатываем. В июле будем готовить предложения", - сказал Дитрих журналистам в субботу.

Он сообщил, что 23 июня президент поставил задачу продумать потенциальные механизмы привлечения инвестиций во все транспортные проекты, "возможно, проработали механизмы, аналогичные "вечным" облигациям РЖД". "Инструмент особенный. Сегодня его особенность в том, что это деньги в капитал, которые доверяют конкретной компании. Таким уровнем доверия, которым пользуется сейчас РЖД, размещая вечные облигации, не многие компании в РФ обладают. Поэтому мы прорабатываем не только вечные облигации ГК "Автодор", но и проектные облигации", - сказал министр.

Дитрих сообщил, что накануне в Минтрансе прошло заседание координационного совета по инвестициям, "где все отрасли без исключения имели возможность высказаться по отношению к механизмам привлечения инвестиций". "Инфраструктурные облигации вновь мы обсуждали очень подробно. Вполне возможно, это реальный механизм для большинства наших транспортных компаний и транспортных строителей", - добавил министр.