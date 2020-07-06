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Власти Петербурга объяснили высокую суточную смертность от COVID-19 особенностями подсчета

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В суточную статистику смертности от коронавируса в Петербурге попадают случаи, зафиксированные ранее, поэтому цифры заметно выше, чем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в понедельник.

"Это смерти, которые, в отличие от Москвы, не произошли за последние сутки. Эта цифра включает в себя данные по медсвидетельствам, данные комиссий по анализу летальных исходов, которые охватывают случаи за месяц, а иногда - включая апрель, май, июнь", - пояснил собеседник агентства.

"То есть когда депутат (Борис) Вишневский пишет, что в Петербурге вчера умерло в два раза больше людей, чем в Москве, мы должны понимать, что это не соответствует действительности. Это смертность не за последние сутки", - добавили в пресс-службе.

Комитет по здравоохранению пока не комментирует суммарное число смертей от коронавируса и уровень летальности.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зафиксированы 44 смерти пациентов с COVID-19. В Москве за это же время зафиксировано 22 смерти.

Петербург коронавирус

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