Чиновники отметили спад интереса петербуржцев к коронавирусу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Жители стали гораздо реже звонить в региональную справочную службу по коронавирусу по номеру 122, сообщила пресс-служба городской администрации.

В середине апреля на линию поступало от 1500 до 2000 звонков в сутки в будние дни, в мае и в первой половине июня количество ежедневных звонков на линию, как правило, держалось в районе 1000. В июле в будни в службу стало поступать 300-500 звонков в будни и около 200 в выходные. В минувшее воскресенье информационная служба получила 176 вызовов с вопросами о коронавирусе.

По номеру 122 можно узнать, что происходит с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и что делается, чтобы сдержать инфекцию. Также там можно спросить о тестах, диагностике и профилактике заболевания, о мерах и режиме самоизоляции, карантина, особенности получения больничных листов, о карантине после отпуска, о возможности выезда за границу, о компенсациях, о работе детских садов, школ, волонтеров и общественного транспорта.

Отдельную справочную службу в городе решили создать, чтобы не перегружать Службу экстренных вызовов 112 и горячие линии профильных комитетов и служб.