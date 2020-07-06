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Главу Коми попросили не отдавать территорию нацпарка золотодобытчикам

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Региональная общественная организация "Комитет спасения Печоры" обратилась к врио главы республики Коми Владимиру Уйбе с просьбой не поддерживать изъятие части земель национального парка "Югыд ва" под золотодобычу.

Письмо, адресованное врио руководителя региона, опубликовано на официальном сайте организации.

"Минприроды России в очередной раз планирует исключить из национального парка около 50 тыс. га земли для организации добычи на этой территории золота и других полезных ископаемых", - говорится в тексте письма.

В обращении отмечается, что в начале 90-х годов комитет спасения Печоры, поддержав идею ученых Коми о создании национального парка на западных склонах Приполярного Урала, собрала более 20 тыс. подписей жителей республики в поддержку создания парка в проектных границах.

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"И мы не сомневаемся, что готовящееся урезание территории парка вызовет не меньшее протестное движение, чем попытка построить полигон для московского мусора на границах нашей республики", - подчеркивают общественники.

В организации отмечают, что законопроект, разрешающий изымать земли национальных парков, в случае одобрения депутатами Государственной думы РФ разрушит системы охраняемых природных территорий страны.

В середине мая пресс-служба Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщала, что Генпрокуратура РФ начала проверку законности золотодобычи на территории национального парка "Югыд ва" в Коми.

В связи с опасениями общественников СПЧ обратился к генпрокурору с просьбой организовать проверку по факту действий и решений Минприроды России. Руководству ЗАО "Голд Минералс" было выдано предупреждение об уголовной ответственности за отказ в передаче земельного участка парку. Роснедрами было приостановлено действие лицензии, незаконно выданной "Голд Минералс" на добычу золота на территории парка.

В 2013 году Верховный суд РФ признал незаконной добычу золота в нацпарке "Югыд Ва" в Коми.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка - более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

Коми Владимир Уйба

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