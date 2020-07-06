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В РФ будут разработаны новые законы по защите от вмешательства из-за рубежа

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета до 1 октября подготовит законодательные предложения, усиливающие борьбу с внешним вмешательством во внутренние дела РФ, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

В разработке предложений примут участие эксперты и заинтересованные структуры, сказал Климов на заседании комиссии в понедельник.

Он напомнил, что ранее специальная мониторинговая группа комиссии собрала данные о попытках иностранного вмешательства в дела РФ в период подготовки конституционных поправок и проведения общероссийского голосования.

"Материалы мониторинговой группы нашей Комиссии свидетельствуют о том, что такого рода внешнее вмешательство осуществлялось с момента оглашения президентом РФ предложения по началу работы над конституционными новациями, то есть с 15 января, и продолжается до настоящего времени", - сказал сенатор.

По его словам, в развернутом виде результаты мониторинга будут раскрыты в ежегодном докладе комиссии 15 июля в рамках пленарного заседания Совета Федерации.

"В докладе будут содержаться конкретные выводы и предложения, в т.ч. законодательного характера, а конкретные данные о деструктивных действиях будут переданы комиссией для правовой оценки в компетентные органы", - отметил Климов.

Ранее в понедельник замглавы МВД РФ Игорь Зубов сообщил, что на протяжении всего периода подготовки и проведения общероссийского голосования по Конституции ведомство фиксировало попытки повлиять на выбор российских граждан. Эти попытки предпринимались "с мобильных телефонов и сайтов, зарегистрированных преимущественно за рубежом", отметил Зубов на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ.

Совет Федерации Андрей Климов

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