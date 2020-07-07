Во Владивостоке таможенники нашли радиоактивный гражданский вертолет

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Таможенники обнаружили в морском пункте пропуска Владивостока гражданский вертолет с 55-кратным превышением допустимой нормы радиации, сообщила Владивостокская таможня.

Замеры показали, что максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета составил более 5 мкЗв/ч. Кроме того обнаружено значительное бета-излучение. Источником излучения оказались редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета.

Машина прибыла из Германии в контейнере, она предназначается российской компании.

Проверка Роспотребнадзора установила, что излучающие радиацию части вертолета не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности, поэтому ввозить их в ЕАЭС нельзя и придется вывезти обратно.