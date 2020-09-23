Во Владивостоке таможенники нашли на судне 50 тонн радиоактивного песка

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В морском пункте пропуска Владивосток таможенники обнаружили на судне из Китая 54 мешка с песком, радиационный фон которого превышает норму в десятки раз, сообщила в среду пресс-служба Владивостокской таможни.

Там уточнили, обнаруженный абразивный гранатовый песок находился в двух контейнерах, общий вес груза - более 54 тонн.

По данным таможни, естественный радиационный фон песка в среднем превышен в 50 раз. На некоторых мешках с песком уровень излучения составлял 6,6 мкЗв/ч и 8 мкЗв/ч при естественном фоне 0,09 мкЗв/ч, что в единичных случаях превышало фон в 73 и 88 раз.

Радиоактивный груз таможенники передали на оценку. В итоге было принято решение о запрете ввоза товара и его обратном вывозе.

По данным пресс-службы, с начала 2020 года владивостокские таможенники выявили 19 случаев перемещения через границу радиационно опасных объектов. Ранее на импортном направлении обнаружили шесть радиоактивных объектов: автомобиль, части автомобилей и экскаватор из Японии, части вертолета из Германии, паллет со сварочными аксессуарами из КНР. Все они были запрещены к ввозу.