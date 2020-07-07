Восьмилетняя девочка пропала в Южно-Сахалинске

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Восьмилетняя девочка пропала в Южно-Сахалинске вечером 6 июля, по факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Сахалинской области, девочка ушла гулять и домой до сих пор не вернулась. В поиске ребенка участвуют сотрудники полиции, СУ СКР, ГУ МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова", а также неравнодушные жители областного центра.

Девочка худощавого телосложения, рост около 140 см, волосы русые. Особые приметы: на левом колене имеется небольшое круглое родимое пятно.