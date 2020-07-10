На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Согласно сообщению, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве недалеко от села Ожидаево в Холмском районе. В СКР полагают, что смерть девочки наступила в день ее исчезновения - 6 июля.

По данным пресс-службы, установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Продолжается расследование уголовного дела по статье "убийство" (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщалось, девочка жила в Южно-Сахалинске и пропала вечером в понедельник. Она ушла гулять и не вернулась домой.

Все эти дни в окрестностях областного центра ее круглосуточно искали сотрудники полиции, СКР, спасатели и более 500 волонтеров из числа местных жителей.