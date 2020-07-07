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Песков усомнился в корректности опроса о том, что половина россиян живет на 15 тыс. руб. в месяц

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса, проведенного компанией "Росгосстрах Жизнь" совместно с центром социального проектирования "Платформа", согласно которому почти половина россиян живет на 15 тысяч рублей в месяц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в корректности этого опроса.

"Я бы осторожно ответил: мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний. Выборка далеко не самая большая. На основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно", - сказал Песков журналистам, добавив, что в Кремле не знакомы с этим исследованием.

Дмитрий Песков Росгосстрах Жизнь

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