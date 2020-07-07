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Мишустин анонсировал появление особого налогового режима для не попавших под упрощенку

Мишустин анонсировал появление особого налогового режима для не попавших под упрощенку
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Для предпринимателей, незначительно превысивших лимиты по выручке и количеству сотрудников для применения упрощенной системы налогообложения, предложат переходный налоговый режим, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Премьер напомнил, что сейчас предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 млн рублей или численность персонала превысила 100 человек, вынужден переходить на общую систему налогообложения. "Тем, кто еще не готов к таким изменениям, мы предложили воспользоваться переходным налоговым режимом. Он допускает большее предельное значение выручки и количества персонала при незначительном увеличении налоговых ставок", - пояснил Мишустин.

По его словам, чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность "начать следующий календарный год с "чистого листа", то есть снова платить 6% или 15% в зависимости от объекта налогообложения".

Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 15 июля.

Ранее о необходимости ввести промежуточный налоговый режим для малого и среднего предпринимательства заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Михаил Мишустин правительство

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