Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта

Михаил Мишустин (архив) Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.

В четверг в наукограде Иннополис председатель правительства посетит Технопарк имени А.С.Попова.

В рамках посещения Технопарка, сообщили в пресс-службе правительства, Мишустин примет участие в панельной дискуссии, на которой обсудят развитие государственно-частного партнерства для отрасли информационных технологий, государственную поддержку IT-отрасли в области кадров и образования. Кроме того, будут обсуждаться вопросы продвижения российских программных разработок на зарубежных рынках, развитие отечественных решений в области кибербезопасности.

В мероприятии также примут участие зампред правительства Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Также в панельной дискуссии будут участвовать полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководители ведомств, представители IT-индустрии.

"Также на площадке технопарка Мишустин проведет рабочую встречу с Миннихановым и государственным советником республики Татарстан Минтимером Шаймиевым, посетит выставку IT-проектов", - сообщили в пресс-службе.

В тот же день в Казани премьер-министр осмотрит строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф.Агафонова.

В пятницу Мишустин посетит Особую экономическую зону "Алабуга", где проведет совещание о строительстве автодороги "Европа - Западный Китай".

В нем примут участие вице-премьер Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, Комаров и Минниханов.

"Также председатель правительства осмотрит завод по производству углеродного волокна ООО "Алабуга - Волокно", - отмечается в сообщении.