Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:06Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта

Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта
Михаил Мишустин (архив)
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.

В четверг в наукограде Иннополис председатель правительства посетит Технопарк имени А.С.Попова.

В рамках посещения Технопарка, сообщили в пресс-службе правительства, Мишустин примет участие в панельной дискуссии, на которой обсудят развитие государственно-частного партнерства для отрасли информационных технологий, государственную поддержку IT-отрасли в области кадров и образования. Кроме того, будут обсуждаться вопросы продвижения российских программных разработок на зарубежных рынках, развитие отечественных решений в области кибербезопасности.

В мероприятии также примут участие зампред правительства Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Также в панельной дискуссии будут участвовать полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководители ведомств, представители IT-индустрии.

"Также на площадке технопарка Мишустин проведет рабочую встречу с Миннихановым и государственным советником республики Татарстан Минтимером Шаймиевым, посетит выставку IT-проектов", - сообщили в пресс-службе.

В тот же день в Казани премьер-министр осмотрит строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф.Агафонова.

В пятницу Мишустин посетит Особую экономическую зону "Алабуга", где проведет совещание о строительстве автодороги "Европа - Западный Китай".

В нем примут участие вице-премьер Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, Комаров и Минниханов.

"Также председатель правительства осмотрит завод по производству углеродного волокна ООО "Алабуга - Волокно", - отмечается в сообщении.

Михаил Мшустин Татарстан

Новости по теме

Новости

Сафронов заявил ОНК, что на него не оказывают давления

Валентин Юмашев стал миноритарием МТС

Валентин Юмашев стал миноритарием МТС
Пандемия коронавируса

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Заключения о секретности сведений, якобы переданных Сафроновым, подготовили Минобороны и ФСВТС

Что произошло за день: среда, 8 июля

Эксперт объяснил рост цен на яблоки в РФ задержками поставок из-за коронавируса

Эксперт объяснил рост цен на яблоки в РФ задержками поставок из-за коронавируса

В Минздраве заявили, что риск заразиться коронавирусом во время купания невелик

В Минздраве заявили, что риск заразиться коронавирусом во время купания невелик
Пандемия коронавируса

В Подмосковье вновь продлили режим самоизоляции для пожилых людей

В МВД посчитали одиночные пикеты в период карантина нарушением

Гендиректор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" арестован по делу о взятке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');