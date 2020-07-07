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Прокуратура проверит условия содержания животных в мини-зоопарке Таганрога

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура после сигнала СМИ начала проверку условий содержания животных в мини-зоопарке парка Таганрога, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В прокуратуру Таганрога по данному факту также поступила жалоба от местной жительницы.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что жительница Таганрога просит "всех неравнодушных" повлиять на ситуацию со зверинцем в парке Таганрога, где животные содержаться в очень тесных клетках без достаточного количества воды в условиях сильной жары.

Таганрог Ростовская область

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