В Астрахани закроют школу из-за стабильно плохих результатов ЕГЭ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Администрация Астрахани решила закрыть общеобразовательную школу №8 из-за плохих результатов, сообщила пресс-служба губернатора.

"На на протяжении нескольких лет школа показывает стабильно низкие результаты по всероссийским проверочным работам, итоговой аттестации в 9 классе и ЕГЭ", - объяснил через пресс-службу региональный министр образования Виталий Гутман.

В частности, в 2019 году в школе ЕГЭ сдали только два выпускника из 38: "Остальные же к этапу начала экзаменов намеренно толпами уходят из школы, потому что понимают: ЕГЭ они не сдадут".

В министерстве считают, что ликвидация школа его учредителями полностью соответствует закону. Учеников при этом переведут в другие образовательные учреждения.

"Если оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас, то в следующем году получим ещё большее количество детей, которые пребывают в школе, но не получают при этом качественное образование", - сказал Гутман.

Решением недовольны некоторые родители школьников, знают в пресс-службе. По данным чиновников, они планируют протестовать перед зданиями областного министерства образования и комитета образования Астрахани.

"Ряд кандидатов в депутаты на осенние выборы в гордуму пытаются обострить ситуацию. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, они собираются провести митинг и серию одиночных пикетов", - говорится в сообщении.