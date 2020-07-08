Дочери экс-главы управления Ростехнадзора смягчили меру пресечения по делу о хищении 5,6 млрд руб.

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Елены Слабиковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Слабиковой избран запрет определенных действий сроком по 11 октября. Ей запрещено покидать место жительства с 22:00 по 08:00, общаться с участниками производства по делу, кроме адвокатов и членов семьи, запрещено получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет, говорится в сообщении.

Следователь ходатайствовал о продлении домашнего ареста. Ее защитник в свою очередь возражал против этого и просил более мягкую меру пресечения, пояснив, что Слабикова имеет несовершеннолетнего ребенка, в данный момент находится на 32 неделе беременности, и ей необходимо медицинское наблюдение. В совершенном преступлении женщина раскаивается, следует из сообщения.

Ее отцу, экс-главе Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорию Слабикову, который также является фигурантом данного дела, продлен домашний арест, сообщила пресс-служба.

Как сообщалось, Слабиков и его дочь стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент им инкриминируется хищение более 5,6 млрд рублей в составе организованной группы.

По версии следствия, 57-летний чиновник Ростехнадзора содействовал хищению средств из фондов некоммерческих саморегулируемых организаций. За свое "покровительство" он регулярно получал незаконное вознаграждение в сумме не менее 1 млн рублей, в том числе через посредника.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Слабиков подозревается в получении денег от представителей саморегулируемых организаций (СРО) в рамках дела о хищении 4 млрд рублей из их компенсационных фондов.

Слабиков был назначен руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора в 2009 году. До этого он руководил Невско-Ладожским бассейновым водным управлением федерального агентства водных ресурсов, возглавлял Северо-Западное межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества. С конца 1990-х годов он работал председателем Фонда имущества Ленинградской области. Ранее, с 1994 по 1998 год, руководил территориальным агентством федерального управления по делам несостоятельности в Петербурге.