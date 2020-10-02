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Бизнесмен получил условный срок по делу о хищении 5,6 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Дзержинский суд дал условный срок бизнесмену Марату Каюмову по делу о хищении 5,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба городских судов. По этому же делу проходит бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков.

Суд установил, что Слабиков, Каюмов, дочь Слабикова и другие фигуранты вошли в преступную группу в период с 1 декабря 2009 года по 27 июня 2010 года. Они зарегистрировали в Петербурге подконтрольные саморегулируемые организации в сфере строительства, привлекли туда строительные, архитектурные и дизайнерские компании и собирали с них членские и вступительные взносы с декабря 2009 по октябрь 2017 года.

Через расчетные счета подконтрольных организций они незаконно получили 5,6 млрд рублей, установил суд.

Каюмов был директором СРО "Союз "Стандарт-Изыскания" и гендиректором ЗАО "СтандартИнвест". Он помогал соучастникам в оформлении договоров, ведал финансовыми документами, осуществлял расчетные операции, банковские переводы, открывал счета в кредитных организациях.

Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и указал следствию банковскую ячейку с похищенными $811 000. Эти деньги пока арестованы.

Каюмова признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

1 октября прокуратура Петербурга сообщила, что следствие по этому делу завершено и материалы на Слабиковых и других фигурантов передадут в Дзержинский суд.

О деле экс-главы управления Ростехнадзора стало известно в мае 2018 года. В декабре того же года ему предъявили обвинение.

Петербург Ростехнадзор Григорий Слабиков Марат Каюмов

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