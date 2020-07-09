Приставы организовали горячие линии для граждан, ошибочно причисленных к должникам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала во всех регионах прием жалоб от граждан, попавших под исполнительное производство из-за совпадения их личных данных с данными должников, сообщили в пресс-бюро ведомства.

В территориальных органах ФССП открыты горячие линии для жалоб по таким вопросам, говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что ситуации, когда человека ошибочно причисляют к должникам, "происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов".

При возникновении такой проблемы гражданин должен обратиться по телефону горячей линии соответствующего территориального органа ФССП, а также предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать его личность (копия паспорта, СНИЛС, ИНН), говорится в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются во всех территориальных органах ФССП. После получения документов, подтверждающих ошибочное причисление к должникам, "судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все ранее наложенные на гражданина ограничения", говорится в сообщении.

В пресс-бюро подчеркнули, что в случае списания денег со счетов в банках, других кредитных организациях, а также удержаний средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврата этих денег.

"Исключить возможность возникновения подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН)", - заверили в ФССП.

Там добавили, что в настоящее время действие этого закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года.