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Роспотребнадзор утвердил новый критерий для поэтапного снятия COVID-ограничений

Роспотребнадзор утвердил новый критерий для поэтапного снятия COVID-ограничений
Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор утвердил дополнительный критерий для определения возможности перехода к новому этапу снятия ограничений - среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две недели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления ведомства в четверг.

"Этот показатель в сравнении с коэффициентом распространения инфекции обеспечивает более точную оценку эпидемиологической ситуации. Коэффициент распространения инфекции - один из основных показателей, на основании которого, в том числе, можно принимать решение о постепенном снятии временных ограничений. Он отражает соотношение суммы числа инфицированных за последние 4 дня к сумме числа инфицированных за предыдущие 4 дня", - сказал собеседник агентства.

Так, если бы все ограничения сохранялись до настоящего времени, люди бы не выходили на улицы, не контактировали друг с другом, то этот показатель снижался более интенсивно.

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"Москва пошла по пути постепенного возвращения к нормальной жизни, поэтому число новых случаев ежедневно снижается значительно медленнее, и в таком случае на отрезке 7-8 дней коэффициент распространения периодически стремится к 1", - пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева.

"В связи с этим Роспотребнадзор две недели назад утвердил дополнительный критерий - среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели. Период в две недели выбран не просто так: именно 14 дней составляет инкубационный период коронавируса, в течение которого может проявиться заболевание. Таким образом, новый критерий дает более четкую и объективную картину", - подчеркнула Кобзева.

Методическими рекомендациями Роспотребнадзора ранее были определены три основных показателя, на основании которых можно принимать решение о поэтапном снятии ограничительных мер: наличие свободных коек в стационарах, количество тестов на 100 тыс. населения и коэффициент распространения инфекции. Массовое тестирование и свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 - условия, выполненные в Москве.

Коэффициент распространения коронавируса

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения инфекции и в Москве, и в России 9 июля перешел в фазу снижения. В Москве в четверг этот показатель составил 0,94 (накануне 0,99). В России показатель равняется 0,97 (накануне также 0,99). При этом, если считать коэффициент распространения инфекции для всех регионов России, за вычетом прироста в Москве, то он составляет в четверг 0,97 (накануне 0,98, еще днем ранее - 0,99). Как ранее отмечалось, коэффициент в Москве и России имеет тенденцию к колебаниям с непостоянным периодом примерно в 6-9 дней.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 года.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев.

Хроника коронавируса. Июль.

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Роспотребнадзор Коронавирус Юлия Кобзева Москва

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