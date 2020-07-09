Мурашко заявил об отсутствии данных о бесплодии у переболевших коронавирусом

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нет данных, свидетельствующих о прямом влиянии перенесенного коронавируса на репродуктивную функцию человека.

"Таких данных, впрямую, что ведет к бесплодию, на сегодня нет. Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители, и возникают воспалительные заболевания, но сегодня это только первые такие исследования, часть из них уже, так сказать, отозвали свои материалы для доработки", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на "России 24" (ВГТРК) в четверг.

Он также сообщил, что в РФ разрабатываются 17 вакцин, а до промышленного производства дойдет не менее трех-четырех.

Мурашко отметил, что клинические испытания вакцины, которые уже идут, проходят в штатном режиме, обе ее формы "показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо".

По последним данным, в России зарегистрирован 707 301 случай коронавирусной инфекции, лечение продолжают 215 142 пациента.