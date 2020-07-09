Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

Правительство РФ сделало рекомендательными 30% СНиПов и ГОСТов в сфере строительства

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, согласно которому порядка трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований становятся рекомендательными.

Об этом он рассказах в Казани в четверг во время осмотра строящегося инфекционного корпуса республиканской клинической больницы. Остальные 70%, по его словам, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. "Это сократит время стройки, снизит издержки и сделает более прозрачными все отношения, которые связаны со стройкой", - добавил глава правительства.

Мишустин поблагодарил строителей за возведение нового больничного корпуса в короткие сроки, назвав результат их работы "сплавом технологий, оптимизации рабочих процессов, использования информационных технологий, которые позволяют практически за 100 дней построить такой объект".

Михаил Мишустин

Новости

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

Оператор платежных карт "Мир" потратил на пиар 3,4 млрд рублей

ЦИК задумался об увеличении периода голосования на выборах осенью из-за COVID-19

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор утвердил новый критерий для поэтапного снятия COVID-ограничений

Роспотребнадзор утвердил новый критерий для поэтапного снятия COVID-ограничений

Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи

Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи

Источник назвал имена убитых из "дела Фургала"

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Песков допустил возможность отставки Фургала на основании материалов следствия

Жириновский пригрозил сложением полномочий всей фракцией ЛДПР в Думе из-за ареста Фургала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');