Правительство РФ сделало рекомендательными 30% СНиПов и ГОСТов в сфере строительства

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, согласно которому порядка трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований становятся рекомендательными.

Об этом он рассказах в Казани в четверг во время осмотра строящегося инфекционного корпуса республиканской клинической больницы. Остальные 70%, по его словам, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. "Это сократит время стройки, снизит издержки и сделает более прозрачными все отношения, которые связаны со стройкой", - добавил глава правительства.

Мишустин поблагодарил строителей за возведение нового больничного корпуса в короткие сроки, назвав результат их работы "сплавом технологий, оптимизации рабочих процессов, использования информационных технологий, которые позволяют практически за 100 дней построить такой объект".