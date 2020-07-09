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Сотрудница ФСБ получила в Петербурге условный срок за разглашение гостайны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Первый западный окружной военный суд признал виновной в разглашении гостайны капитана УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Анну Соловьеву, сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг.

"Суд принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств и данные о личности Соловьевой и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Женщине вменялось разглашение сведений, составляющих государственную тайну, доверенных ей по службе, которые стали достоянием постороннего лица (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Дело слушалось в закрытом режиме.

Как установил суд, Соловьева, будучи капитаном УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, с августа 2015 года по август 2016-го запрашивала в оперативно-технической службе регистрационные данные абонентов операторов связи, а также сведения об их соединениях и местоположении, после чего передавала информацию гражданскому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. По данным пресс-службы судов, Соловьева вину не признала.

Петербург ФСБ

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