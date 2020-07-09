Впервые в РФ адвокаты смогут консультировать подзащитных в СИЗО Петербурга через интернет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В СИЗО Петербурга появится возможность проводить онлайн-консультации адвокатов с подследственными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УФСИН в четверг.

"Сейчас эта технология разрабатывается, создается база для ее внедрения в практику. Изначально это будет использоваться в СИЗО-1 "Кресты", затем и в других учреждениях города, подведомственных УФСИН", - сказал представитель ведомства.

Подобного опыта пенитенциарные учреждения России еще не имеют.

Кроме того, накануне Адвокатская палата Петербурга и УФСИН северной столицы подписали соглашение о взаимодействии. Как сообщили в ведомстве, документ подразумевает координацию при оказании юридической помощи осужденным и лицам, находящимся под стражей, а также совместные приемы подследственных.