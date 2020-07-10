Полиция Хакасии начала проверку по факту масштабной вечеринки в период пандемии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Владелец ночного клуба в поселке Жемчужный Ширинского района Хакасии привлечен к ответственности за вечеринку, в которой приняли участие порядка 300 человек, сообщает республиканская пресс-служба Главного управления МВД в пятницу.

По данным пресс-службы, 4 июля в полицию обратились местные жители, которые пожаловались на шум и музыку, раздающуюся из ночного клуба. Прибывшие по сигналу полицейские застали в заведении около 300 человек и приглашенных на вечеринку диджеев.

"В Хакасии действуют ограничительные меры в связи с пандемией. Граждане должны соблюдать обязательный масочный режим и социальную дистанцию. В этом ночном клубе все действующие правила и запреты явно нарушались. Полицейские проводят проверку по факту организации масштабной вечеринки", - говорится в релизе.

Уточняется, что в отношении предпринимателя составлен протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

По данным региональных властей, в республике зафиксировано 2 236 случаев заражения, из них 49 за последние сутки, 19 человек скончались.

"Коронавирусная" вечеринка в Алтайском крае

Массовую вечеринку в период пандемии коронавируса устроили и в другом сибирском регионе - Алтайском крае. Местная туркомпания организовала запрещенное мероприятие на одном из туробъектов в Алтайском районе региона. Теперь организации грозит приостановление деятельности и штраф, заявил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности края Евгений Дешевых.

"В крае запрещено проведение досуговых мероприятий и посещение гражданами таких мероприятий. Инцидент на Ае (озеро в Алтайском районе - ИФ) - вопиющий случай, которому предстоит дать оценку. Прокуратурой и Роспотребнадзором в настоящее время проводится проверка в отношении ряда юрлиц. Будут приняты меры: возможна приостановка деятельности на срок до 90 дней, штрафы до 500 тысяч рублей", - сказал Дешевых на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что в целом объекты туротрасли Алтайского края понимают важность требований Роспотребнадзора. "Информации о других подобных нарушениях на туристических объектах пока не поступало", - подчеркнул Дешевых.

Как сообщалось, на минувших выходных в Алтайском районе на одном из туробъектов организовали массовую вечеринку. Аналогичную вечеринку попытались организовать в Барнауле в День празднования Ивана Купалы (6-7 июля). По обоим фактам региональная прокуратура и Роспотребнадзор РФ проводят проверки.