РФ на саммите "пятерки" будет продвигать идею о недопустимости ядерной войны

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия на саммите "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН намерена продвигать идею о недопустимости ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас особенно тревожит уже двухгодичный отказ американцев переподтвердить основополагающий принцип, постулат, что в ядерной войне не может быть победителей и, соответственно, она никогда не может быть развязана", - сказал Лавров в пятницу на сессии "Примаковских чтений онлайн, совместно организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.

"Мы будем эту тему - недопустимость ядерной войны, невозможность в ней победить - продвигать и в контексте предстоящего саммита "пятерки"", - добавил он.

По словам министра, самое главное, "чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся в соответствующих документах, которые были между Советским союзом и Соединенными Штатами".

"А именно ослабление этих формулировок показывает, что американцы (они нам легкие комментарии дают) все-таки хотели бы размыть безапелляционность и безальтернативность этого процесса", - сказал Лавров.

Он отметил, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, обстановка в сфере международной безопасности деградирует, в том числе из-за действий США.

Лавров также сообщил, что три российско-американские рабочие группы по стратегической стабильности проведут консультации в Вене в конце июля.

"Рябков с Биллингсли договорились в рамках процесса, который под их кураторством происходит, создать три рабочие группы. С 25 или 27 по 30 июля они в Вене проведут заседания рабочей группы по космосу, по транспарентности в ядерных вооружениях и по ядерным доктринам", - сказал российский министр.

Сергей Рябков - заместитель министра иностранных дел РФ, Маршалл Биллингсли - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями.

"Примаковские чтения онлайн" - совместный проект ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН и "Интерфакса". В рамках проекта на площадке агентства прошла серия онлайн-дискуссий ведущих экспертов, дипломатов, государственных и общественных деятелей, на которых обсуждались острые проблемы мировой экономики и политики в период кризиса. С программой онлайн-сессий проекта можно ознакомиться на сайте форума: https://www.primakovreadings.com/primakovreadings-2020/program.

Проект реализуется при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Фонда Горчакова и Центра международной торговли в Москве.