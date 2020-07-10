В ОАК задумались о разработке гиперзвуковых летательных аппаратов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Разработка экспериментальных гиперзвуковых летательных аппаратов является одним из перспективных направлений работы предприятий, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), говорится в проекте годового отчета на сайте корпорации.

К новым направлениям, которые можно развивать, в ОАК относят создание "сверхзвуковых пассажирских самолётов нового поколения, тяжелых и многорежимных самолетов на базе новых конструктивно - аэродинамических схем, сложных технических систем включающих и одновременно функционирующих пилотируемых и беспилотных авиационных комплексов различного назначения, летательных аппаратов на новых типах топлива или с комбинированными силовыми установками, экспериментальных гиперзвуковых летательных аппаратов и многих других перспективных технических решений".

Российские наработки в области гиперзвуковых летательных аппаратов касаются в настоящее время различных видов ракетного вооружения. Например, комплексов "Авангард" и "Кинжал". Кроме того, идут летные испытания морской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) и ЦАГИ участвуют в европейско-российском проекте "Гексафлай интернешенел". Он предусматривает создание силовой установки для пассажирского самолета со скоростью полета порядка 7 Махов.

В России характеристиками сверхзвуковых летательных аппаратов обладают только боевые самолеты, однако недавно стало известно, что "Туполев" рассчитывает к 2022 году разработать демонстратор сверхзвукового делового самоле та (СДС) на 30 пассажиров. В советское время компания выпускала сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144

"При благоприятном исходе в 2020-2022 гг. должно быть разработано ТЗ (техническое задание - ИФ) на демонстратор самолета, сам демонстратор и проведены натурные исследования; в период 2022-2026 гг. начаты эскизно-техническое и рабочее проектирование самолёта", - говорится в годовом отчете компании за 2019 год.

В 2019 году "Туполев" выполнил научно-исследовательскую работу по оценке облика сверхзвукового бизнес-джета. Цель предприятия - создать самолет для оперативной доставки пассажиров со сверхзвуковой скоростью до 2-х МАХов на расстояние до 8000 км, разработка предназначена "преимущественно для бизнесменов, чиновников высокого уровня и всех, для кого время является абсолютным приоритетом".

НИЦ "Институт им. Жуковского" по заказу Минпромторга приступил к разработке концепции и комплексной целевой программы создания в России сверхзвукового гражданского самолета. Эта научно-исследовательская работа стоимостью почти 718 млн руб должна быть выполнена до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что по контракту между Минпромторгом и ЦАГИ ведутся исследовательские работы стоимостью почти 1,4 млрд рублей, направленные на создание демонстратора сверхзвукового гражданского самолета. В декабре 2019 года ЦАГИ сообщал, что индустриальными партнерами России при создании сверхзвукового бизнес-джета может стать фонд Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Переговоры с руководством этого фонда также проводил глава ОАК Юрий Слюсарь на Dubai Airshow.