Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

В ОАК задумались о разработке гиперзвуковых летательных аппаратов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Разработка экспериментальных гиперзвуковых летательных аппаратов является одним из перспективных направлений работы предприятий, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), говорится в проекте годового отчета на сайте корпорации.

К новым направлениям, которые можно развивать, в ОАК относят создание "сверхзвуковых пассажирских самолётов нового поколения, тяжелых и многорежимных самолетов на базе новых конструктивно - аэродинамических схем, сложных технических систем включающих и одновременно функционирующих пилотируемых и беспилотных авиационных комплексов различного назначения, летательных аппаратов на новых типах топлива или с комбинированными силовыми установками, экспериментальных гиперзвуковых летательных аппаратов и многих других перспективных технических решений".

Российские наработки в области гиперзвуковых летательных аппаратов касаются в настоящее время различных видов ракетного вооружения. Например, комплексов "Авангард" и "Кинжал". Кроме того, идут летные испытания морской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) и ЦАГИ участвуют в европейско-российском проекте "Гексафлай интернешенел". Он предусматривает создание силовой установки для пассажирского самолета со скоростью полета порядка 7 Махов.

В России характеристиками сверхзвуковых летательных аппаратов обладают только боевые самолеты, однако недавно стало известно, что "Туполев" рассчитывает к 2022 году разработать демонстратор сверхзвукового делового самоле та (СДС) на 30 пассажиров. В советское время компания выпускала сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144

"При благоприятном исходе в 2020-2022 гг. должно быть разработано ТЗ (техническое задание - ИФ) на демонстратор самолета, сам демонстратор и проведены натурные исследования; в период 2022-2026 гг. начаты эскизно-техническое и рабочее проектирование самолёта", - говорится в годовом отчете компании за 2019 год.

В 2019 году "Туполев" выполнил научно-исследовательскую работу по оценке облика сверхзвукового бизнес-джета. Цель предприятия - создать самолет для оперативной доставки пассажиров со сверхзвуковой скоростью до 2-х МАХов на расстояние до 8000 км, разработка предназначена "преимущественно для бизнесменов, чиновников высокого уровня и всех, для кого время является абсолютным приоритетом".

НИЦ "Институт им. Жуковского" по заказу Минпромторга приступил к разработке концепции и комплексной целевой программы создания в России сверхзвукового гражданского самолета. Эта научно-исследовательская работа стоимостью почти 718 млн руб должна быть выполнена до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что по контракту между Минпромторгом и ЦАГИ ведутся исследовательские работы стоимостью почти 1,4 млрд рублей, направленные на создание демонстратора сверхзвукового гражданского самолета. В декабре 2019 года ЦАГИ сообщал, что индустриальными партнерами России при создании сверхзвукового бизнес-джета может стать фонд Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Переговоры с руководством этого фонда также проводил глава ОАК Юрий Слюсарь на Dubai Airshow.

ОК Туполев. ЦАГИ Авангард Циркон Кинжал Минпромторг

Новости

Пробы воды и почвы из Норильска доставили на независимую экспертизу

Пандемия коронавируса

В Госдуме оценили готовность здравоохранения РФ к возможной второй волне COVID-19

В пермском центре госуслуг появилась сотрудница-андроид

В Ингушетии задержан депутат республиканского парламента Белхороев

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Губернатор Сергей Фургал арестован

Губернатор Сергей Фургал арестован

На бывшей даче Сталина в Сочи вырубили краснокнижные растения ради элитного жилья

На бывшей даче Сталина в Сочи вырубили краснокнижные растения ради элитного жилья

Восьмиклассника заподозрили в убийстве замдиректора школы

ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества с бонусными счетами клиентов

ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества с бонусными счетами клиентов

В отношении адвокатов по делу Ефремова завели дисциплинарные дела за нарушение этики

В отношении адвокатов по делу Ефремова завели дисциплинарные дела за нарушение этики

Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег

Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');